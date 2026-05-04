На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 мая

Фото: Freepik.

Временные ограничения движения введут на федеральных трассах Ленобласти 4 мая из-за дорожных и эксплуатационных работ.

Ограничения затронут Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», Р-23 «Санкт-Петербург – Псков», А-121 «Сортавала» и А-114 «Вологда – Тихвин».

На трассе Р-21 «Кола» с 08:00 до 19:00 на протяженных участках ограничат скорость. Там запланированы очистка дорожного полотна, ремонт, установка знаков, ямочный ремонт и размещение праздничных баннеров.

На магистрали М-10 «Россия» также будут действовать ограничения из-за работ по содержанию дороги. На отдельных участках специалисты заменят барьерные ограждения.

На трассе А-114 «Вологда – Тихвин» проведут ремонтные и подготовительные мероприятия.

На А-181 «Скандинавия» будут устранять деформации покрытия, наносить разметку, очищать обочины и ремонтировать дорожную инфраструктуру. Работы затронут как основные участки трассы, так и подъезды к международным пунктам пропуска, включая направления на Светогорск и Брусничное.

На дорогах Р-23 «Санкт-Петербург – Псков» и А-121 «Сортавала» запланированы очистка обочин, ремонт ограждений, нанесение разметки и ликвидация дефектов покрытия.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

Новости Происшествия

Жительница Пушкина выпала с балкона. Задержан мужчина

Женщина упала с балкона 3-го этажа дома на улице Алексея Толстого в Пушкине 2 мая около 10:50. Пострадавшей оказалась 43-летняя местная жительница.

Сотрудники скорой помощи доставили женщину в больницу. Она находится в тяжелом состоянии и пока не может дать показания.

На месте полиция задержала 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

Ночная работа и ее влияние на здоровье: мнение врача-сомнолога

