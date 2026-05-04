По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

В Москве беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал. По данным очевидцев, взрыв прозвучал в районе ЖК «Дом на Мосфильмовской». После этого улицу оцепили.

В Ростовской области беспилотники сбили над шестью районами. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской, Смоленской и Рязанской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Власти Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской и Ульяновской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска были закрыты для полетов самолетов. Внуково и Домодедово отправляли и принимали рейсы по согласования с органами безопасности. На момент сообщения ограничения продолжают действовать в аэропортах Оренбурга и Перми.