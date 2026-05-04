weather 11°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

В Москве беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал. По данным очевидцев, взрыв прозвучал в районе ЖК «Дом на Мосфильмовской». После этого улицу оцепили.

В Ростовской области беспилотники сбили над шестью районами. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской, Смоленской и Рязанской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Власти Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской и Ульяновской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска были закрыты для полетов самолетов. Внуково и Домодедово отправляли и принимали рейсы по согласования с органами безопасности. На момент сообщения ограничения продолжают действовать в аэропортах Оренбурга и Перми.  

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
667

Теги

БПЛА СВО Россия минобороны
Новости outside

Ученые выяснили, через сколько лет наступит конец света

Ученые рассчитали возможный срок существования Вселенной и допустили, что она может завершить свое развитие примерно через 20 млрд лет.

К такому выводу пришли авторы работы о продолжительности жизни Вселенной. В расчетах использовалась модель темной энергии, связанная с данными Dark Energy Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument. По этой модели полный срок существования Вселенной может составить около 33,3 млрд лет от момента Большого взрыва. Сейчас ее возраст оценивается примерно в 13,8 млрд лет.  

По версии исследователей, нынешнее расширение Вселенной в будущем может смениться обратным процессом. После этого галактики, звезды и планеты начнут сближаться, а финалом станет так называемое «Большое сжатие».

При таком сценарии Вселенная не будет бесконечно расширяться и превращаться в холодную пустоту. Вместо этого она достигнет максимального размера, начнет сжиматься и в итоге схлопнется в гигантские черные дыры.

Авторы работы подчеркивают, что это не окончательный прогноз, а результат конкретной космологической модели. Ее нужно проверять новыми наблюдениями, поскольку расчет зависит от того, подтвердятся ли данные DES и DESI о поведении темной энергии.  

Сейчас в науке обсуждаются два основных сценария будущего Вселенной. По первому она продолжит расширяться и постепенно станет холодной и почти пустой. По второму расширение остановится, после чего начнется сжатие.

Ключевым фактором остается темная энергия – загадочная сила, которая сейчас связана с ускоренным расширением Вселенной. Если ее свойства отличаются от прежних представлений, сценарий «Большого сжатия» снова становится возможным.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3291

Теги

Конец света

Популярное

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

18:41 03.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться