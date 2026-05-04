Петербургские спортсмены и тренеры получат премии за высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, сообщает «АБН24».

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии правительства Санкт-Петербурга за IV квартал 2025 года.

На материальную поддержку смогут рассчитывать спортсмены, которые входят в сборные Санкт- Петербурга и России, живут в городе и стали призерами официальных международных и всероссийских соревнований.

Премии предусмотрены за достижения в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. Также выплаты получат тренеры призеров, работающие в Санкт-Петербурге.