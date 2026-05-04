Новости Социум

Новую школу ввели в эксплуатацию в Выборгском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию новую школу, построенную в рамках соглашения о сотрудничестве с городским правительством. Об этом сообщает «АБН24».

Объект возвели в Выборгском районе города. В школе оборудовали актовый зал, мастерские, медиатеку, спортивные залы и два бассейна.

На прилегающей территории образовательного учреждения сделали спортивный кластер с площадками для командных игр, зоной отдыха и пространством для проведения мероприятий. Школьники приступят к занятиям в новом учреждении уже в этом году.

В зону СВО из поселка Ефимовский отправили очередную партию продовольствия

Предприятия потребкооперации Ленинградской области продолжают отправлять помощь участникам специальной военной операции и жителям Донбасса. Из поселка Ефимовский Бокситогорского района в зону СВО отправили очередную партию продовольствия.

Как сообщили в региональной системе потребкооперации, на собрании Леноблпотребсоюза председателям ряда районных потребительских обществ и предприятий вручили медали Центросоюза «За помощь СВО».

Награды получили представители Ефимовского, Волосовского, Сосновского райпо, Лужского консервного завода и Гатчинского промкомбината. Все они входят в систему потребкооперации Ленинградской области.

С первых дней СВО под руководством председателя организации Юрия Птушкина предприятия начали регулярно отправлять продукты питания и товары первой необходимости в войска и на освобожденные территории.

Сбор и доставку помощи ведут через фонд «Ленинградский рубеж».

