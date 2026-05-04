В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию новую школу, построенную в рамках соглашения о сотрудничестве с городским правительством. Об этом сообщает «АБН24».

Объект возвели в Выборгском районе города. В школе оборудовали актовый зал, мастерские, медиатеку, спортивные залы и два бассейна.

На прилегающей территории образовательного учреждения сделали спортивный кластер с площадками для командных игр, зоной отдыха и пространством для проведения мероприятий. Школьники приступят к занятиям в новом учреждении уже в этом году.