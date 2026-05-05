На 11 трассах Ленобласти ограничено движение 5 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260, 19-256: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, мойка, чистка, ремонт, установка знаков.

  • км 36, 38: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, замена ограждения.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.

  • км 624: ограничение скорости в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.

А-120 «Южное полукольцо»:

  • км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 0-40: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка песком.

  • км 38-39: ограничение скорости, мойка лотков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  • км 31-57: ограничение скорости, очистка полосы и экранов.

  • км 71-99: ограничение скорости, ремонт покрытия.

  • км 128-129: ограничение скорости, установка столбиков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 69-80, 100-159: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, обслуживание дороги.

  • км 134: ограничение скорости, реверсивное движение, ремонт покрытия.

  • км 4-5 (подъезд к Выборгу): ограничение скорости, уборка лотков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 0-48: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, уборка лотков, нанесение разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-86: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, проливка швов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка, ремонт знаков и решеток.

  • км 37-78: ограничение скорости, замена светоотражателей.

  • км 77-147: ограничение скорости, уборка мусора, очистка покрытия, замена ограждения.

Р-23 «Псков»

  • км 31-55: ограничение скорости, уборка обочины.

  • км 50-51: ограничение скорости, ремонт ограждений.

  • км 112-133, 112 (развязка): ограничение скорости, ремонт покрытия.

  • км 158-179: ограничение скорости, уборка островков безопасности.

  • км 100-179, 145 (развязка): ограничение скорости, уборка смета.

Ночью над Ленобластью было сбито 29 украинских дронов

По последним данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, за ночь 5 мая над регионом сбито 29 беспилотников.

Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар. Сейчас он локализован, работы по тушению завершаются. Жертв нет.

Ранее сообщалось о 18 сбитых БПЛА. Аэропорт Пулково минувшей ночью вводил временные ограничения. В настоящее время работа авиагавани восстанавливается.

