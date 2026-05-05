Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260, 19-256: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, мойка, чистка, ремонт, установка знаков.
- км 36, 38: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, замена ограждения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.
- км 624: ограничение скорости в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.
А-120 «Южное полукольцо»:
- км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, обслуживание дороги.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка песком.
- км 38-39: ограничение скорости, мойка лотков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
- км 31-57: ограничение скорости, очистка полосы и экранов.
- км 71-99: ограничение скорости, ремонт покрытия.
- км 128-129: ограничение скорости, установка столбиков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 69-80, 100-159: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, обслуживание дороги.
- км 134: ограничение скорости, реверсивное движение, ремонт покрытия.
- км 4-5 (подъезд к Выборгу): ограничение скорости, уборка лотков.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 0-48: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, уборка лотков, нанесение разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-86: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, проливка швов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка, ремонт знаков и решеток.
- км 37-78: ограничение скорости, замена светоотражателей.
- км 77-147: ограничение скорости, уборка мусора, очистка покрытия, замена ограждения.
Р-23 «Псков»
- км 31-55: ограничение скорости, уборка обочины.
- км 50-51: ограничение скорости, ремонт ограждений.
- км 112-133, 112 (развязка): ограничение скорости, ремонт покрытия.
- км 158-179: ограничение скорости, уборка островков безопасности.
- км 100-179, 145 (развязка): ограничение скорости, уборка смета.