По последним данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, за ночь 5 мая над регионом сбито 29 беспилотников.

Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар. Сейчас он локализован, работы по тушению завершаются. Жертв нет.

Ранее сообщалось о 18 сбитых БПЛА. Аэропорт Пулково минувшей ночью вводил временные ограничения. В настоящее время работа авиагавани восстанавливается.