289 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Россией

289 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Россией

Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного тип, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

В Ленобласти уничтожили 29 БПЛА. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар.

Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Россия объявила перемирие с Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огн...
05.05.2026
116

Петербуржцев предупредили об ограничениях мобильного интернета перед 9 мая

В Петербурге с 5 по 9 мая могут наблюдаться проблемы в работе мобильного интернета и банковских приложений в связи с подготовкой мероприятий ко Дню Победы.

«В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности», — приводит телеканал 78.ru сообщение одного из мобильных операторов.

О подобных ограничениях предупредили и в банках. Аналогичные сообщения ранее получили и жители Москвы.

Эксперт мобильного оператора раскрыла, какие настройки смартфона помогают улучшить звонки
Пользователям смартфонов посоветовали проверить настройки VoLTE и VoWiFi, которые могут улучшить качество связи и звонков. Об этом рассказал руководит...
04.05.2026
266

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026
18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026
08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026
06:45 04.05.2026

