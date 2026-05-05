На размер выплат влияет несколько факторов, в том числе и место проживания.

Пенсия в России зависит от накопленного стажа и заработных баллов. Но также на размер выплат влияет и то, где человек проживает, поскольку в регионах установлены свои прожиточные минимумы и районные коэффициенты. Об этом «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

Например, если гражданин с северным стажем переедет в южные регионы, надбавка сохранится. Однако районный коэффициент уже нет. Это работает и в обратном порядке — при переезде на Север пенсионер сможет претендовать на увеличенные выплаты.

Также на размер пенсии влияет социальная доплата до прожиточного минимума. Во многих регионах он выше федерального уровня. По этой причине при смене региона проживания пенсия может меняться.

«Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с учётом доплаты составляет 16 287 рублей, в Московскую область, где региональный прожиточный минимум выше — 17 446 рублей, то его пенсия увеличится почти на 1 160 рублей. Однако при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом выплаты, наоборот, сократятся», —заявила эксперт.

