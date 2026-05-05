Главная / Новости / Эксперт рассказала, как меняется пенсия при переезде в другие регионы

Новости Социум

Эксперт рассказала, как меняется пенсия при переезде в другие регионы

На размер выплат влияет несколько факторов, в том числе и место проживания.

Пенсия в России зависит от накопленного стажа и заработных баллов. Но также на размер выплат влияет и то, где человек проживает, поскольку в регионах установлены свои прожиточные минимумы и районные коэффициенты. Об этом «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

Например, если гражданин с северным стажем переедет в южные регионы, надбавка сохранится. Однако районный коэффициент уже нет. Это работает и в обратном порядке — при переезде на Север пенсионер сможет претендовать на увеличенные выплаты.

Также на размер пенсии влияет социальная доплата до прожиточного минимума. Во многих регионах он выше федерального уровня. По этой причине при смене региона проживания пенсия может меняться.

«Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с учётом доплаты составляет 16 287 рублей, в Московскую область, где региональный прожиточный минимум выше — 17 446 рублей, то его пенсия увеличится почти на 1 160 рублей. Однако при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом выплаты, наоборот, сократятся», —заявила эксперт.

Для души Новости

В Выборге вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» основателю отряда «Поиск»

Геннадию Михайлову — первому командиру поискового отряда «Поиск», вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» за многолетний вклад в увековечение памяти защитников Отечества.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

С поздравлением к ветерану поискового движения обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

«Вы находили захоронения, поднимали останки, работали с архивами, восстанавливали имена героев. Благодаря Вам были учтены десятки воинских захоронений. Спасибо Вам за эту работу — за верность делу, за то, что возвращаете людям память и имена. Пусть рядом с Вами всегда будут люди, которые продолжат это важное дело», — отметил Патраев.

Геннадий Дмитриевич Михайлов основал общественное объединение «Поиск» в 1988 году. За годы деятельности отряда под его руководством были обнаружены останки 1849 воинов, погибших на Карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Имена 22 из них удалось установить и внести в Книгу Памяти Ленинградской области.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
