В Шереметьево полиция задержала уроженца Владивостока, похитившего у петербурженки почти полмиллиона рублей.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против 28-летнего мужчины, забравшего деньги у пенсионерки по указанию мошенников.

Как передает региональный главк МВД, с заявлением в полицию жертва обмана обратилась 26 апреля. По словам пенсионерки, с ней связались неизвестные и убедили передать курьеру 480 тысяч рублей якобы для декларирования денежных средств.

В минувшее воскресенье, 4 мая, оперативники задержали помощника аферистов, забравшего деньги у пожилой петербурженки. В ходе проверки оказалось, что подозреваемый является уроженцем Владивостока. Ранее мужчина привлекался к ответственности за за использованием поддельного документа.