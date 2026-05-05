Мошенник-гастролер задержан в Москве за обман пенсионерки из Петербурга

Новости Происшествия

Мошенник-гастролер задержан в Москве за обман пенсионерки из Петербурга

В Шереметьево полиция задержала уроженца Владивостока, похитившего у петербурженки почти полмиллиона рублей.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против 28-летнего мужчины, забравшего деньги у пенсионерки по указанию мошенников. 

Как передает региональный главк МВД, с заявлением в полицию жертва обмана обратилась 26 апреля. По словам пенсионерки, с ней связались неизвестные и убедили передать курьеру 480 тысяч рублей якобы для декларирования денежных средств.

В минувшее воскресенье, 4 мая, оперативники задержали помощника аферистов, забравшего деньги у пожилой петербурженки. В ходе проверки оказалось, что подозреваемый является уроженцем Владивостока. Ранее мужчина привлекался к ответственности за за использованием поддельного документа.

В Выборге вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» основателю отряда «Поиск»

Геннадию Михайлову — первому командиру поискового отряда «Поиск», вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» за многолетний вклад в увековечение памяти защитников Отечества.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

С поздравлением к ветерану поискового движения обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

«Вы находили захоронения, поднимали останки, работали с архивами, восстанавливали имена героев. Благодаря Вам были учтены десятки воинских захоронений. Спасибо Вам за эту работу — за верность делу, за то, что возвращаете людям память и имена. Пусть рядом с Вами всегда будут люди, которые продолжат это важное дело», — отметил Патраев.

Геннадий Дмитриевич Михайлов основал общественное объединение «Поиск» в 1988 году. За годы деятельности отряда под его руководством были обнаружены останки 1849 воинов, погибших на Карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Имена 22 из них удалось установить и внести в Книгу Памяти Ленинградской области.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
