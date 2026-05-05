Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 6 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36,38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения в РП;

км 40 (тр. развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 57,105,109 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 97 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в направлении на Кингисепп, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км. 57-31 ограничение скорости движения в направлении на СПб, правая полоса с 08:00 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 128-129; км 147-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета  с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия то пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 51, км 64, км 70, км 82, км 85, км 99 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка  швов в а/б покрытии;

км 47-70 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных;

км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 8-19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня у автобусных остановок;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи;

км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп ДНаТ поочерёдно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины от пыли и грязи;

км 55-79 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, покраска бордюрного камня на остановках и тротуарах;

км 112-133, км 112 тр. развязка ограничение скорости движения в направлении на Псков, правая полоса, с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 102-104 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая мойка пешеходных дорожек;

км 100-179, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета от бордюрного камня;

км 112-158, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт БЦМ;

транспортная развязка км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Новости Социум

Ленинградцев предупредили о новой схеме мошенников с арендой электросамокатов

Злоумышленники могут оставлять фальшивые QR-коды на арендных велосипедах и самокатах. Это грозит потерей средств и персональных данных.

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные средства индивидуальной мобильности. Сканирование такой наклейки может обернуться утечкой данных банковских карт. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в правоохранительных органах, при сканировании такого кода пользователь перенаправляется на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс официального приложения. Там жертву просят ввести данные банковской карты для оплаты «аренды», после чего деньги моментально списываются со счета прямиком преступникам.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты граждан просят проявлять бдительность. Всегда пользуйтесь только официальными мобильными приложениями сервисов аренды, а перед поездкой проверяйте, нет ли на устройстве наклеенных поверх оригинального кода подозрительных стикеров. Никогда не переходите по ссылкам из сомнительных источников и не вводите свои данные на неофициальных ресурсах.

Фото на миниатюре: Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги

мошенники МВД России

