Житель Петербурга отделался условным сроком за смертельное ДТП по его вине

Житель Петербурга отделался условным сроком за смертельное ДТП по его вине

Водитель грузовика не заметил прохожую на тротуаре и совершил наезд. От полученных травм она скончалась в больнице.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор водителю фургона, который в феврале 2025 года насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку.

Трагедия произошла 3 февраля у дома на Бухарестской улице. Водитель грузового транспорта, двигаясь задним ходом по тротуару, не заметил пенсионерку и сбил ее. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

Суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на аналогичный срок.

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на 9 мая

Влиять на погоду в агломерации до конца этой неделе будет новый антициклон.

В Петербург и Ленинградскую область пришел новый антициклон, который обеспечит теплую и преимущественно сухую погоду до конца текущей недели. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Так, 7 мая в Петербурге столбики термометров достигнут отметки +12 градусов. Аналогичные значения температуры ожидаются и в по Ленинградской области, однако в южных районах ожидаются осадки.

С 8 мая дневные температуры в области будут плавно расти, достигая +12...+17 градусов. В Петербурге 8 и 9 мая ожидается до +14...+16 градусов, а 10 и 11 мая — до +15...+17 градусов.

Однако по ночам все еще возможны понижения температуры до слабого минуса. 

«Понижение в ночные часы будет до 0…+5 гр., а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до -1…-3 гр», — сообщил Колесов.

В Петербурге ночи будут чуть теплее — в пределах +3...+5 градусов,.

