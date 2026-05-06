Водитель грузовика не заметил прохожую на тротуаре и совершил наезд. От полученных травм она скончалась в больнице.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор водителю фургона, который в феврале 2025 года насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку.

Трагедия произошла 3 февраля у дома на Бухарестской улице. Водитель грузового транспорта, двигаясь задним ходом по тротуару, не заметил пенсионерку и сбил ее. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

Суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на аналогичный срок.