Приставы записались к «целителю», чтобы взыскать алименты в Петербурге

Судебные приставы в Санкт-Петербурге нашли должника по алиментам, записавшись к нему на прием под видом клиентов.

По решению суда 43-летний петербуржец должен был перечислять на содержание ребенка четверть своего дохода. В итоге он задолжал своей дочери около 500 тыс. руб

Как выяснилось, должник арендовал кабинет в бизнес-центре и представлялся «потомственным целителем». Посетителям он предлагал услуги «магической защиты» и «исправления ошибок».

Приставы записались к нему на прием как обычные клиенты. В офисе должника задержали и составили на него административный протокол за уклонение от уплаты алиментов.

Суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ.

В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
Мотоциклисты расстреляли жениха по пути на свадьбу в Индии

Жених погиб после стрельбы по свадебной процессии в индийском штате Уттар-Прадеш.

По данным индийских СМИ, 27-летний мужчина вместе со свадебным шествием направлялся к месту проведения торжества. В этот момент двое неизвестных в масках на мотоциклах открыли огонь по машине, в которой находился жених.

Злоумышленники сделали несколько выстрелов, после чего скрылись. Родственники и гости доставили раненого мужчину в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Полиция проводит расследование.  

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Фото: Freepik. Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добит...
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
