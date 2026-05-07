Судебные приставы в Санкт-Петербурге нашли должника по алиментам, записавшись к нему на прием под видом клиентов.

По решению суда 43-летний петербуржец должен был перечислять на содержание ребенка четверть своего дохода. В итоге он задолжал своей дочери около 500 тыс. руб

Как выяснилось, должник арендовал кабинет в бизнес-центре и представлялся «потомственным целителем». Посетителям он предлагал услуги «магической защиты» и «исправления ошибок».

Приставы записались к нему на прием как обычные клиенты. В офисе должника задержали и составили на него административный протокол за уклонение от уплаты алиментов.

Суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ.