Учебный процесс приостановили в 16 классах и 11 группах Санкт-Петербурга из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в течение неделе заболеваемость в городе выросла на 2,2%. Эпидемические пороги не превышены, суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. Доля гриппа составляет 1% от всех случаев ОРВИ.

Среди негриппозных вирусов преобладают сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,5% относительно предыдущей недели.

Несмотря на общее снижение, в городе временно закрыли 16 классов и 11 групп. Образовательный процесс приостановлен из-за высокого риска распространения инфекции.