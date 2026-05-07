Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге;
- км 56, 83, 206, 231-234, 241, 252: ограничение скорости 08:00-19:00, ремонт обочины и ограждений.
М-10 «Россия»:
- км 593-674: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 110 (мост р. Тосна): ограничение скорости 10:00-18:00, обслуживание очистных сооружений;
- км 106-149: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-159: ограничение скорости 08:00-20:00, уборка, ремонт ограждений, мойка;
- км 8-42, 94-123: ограничение скорости 08:00-20:00, разметка, ликвидация деформаций.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, 37-78: ограничение скорости 08:00-20:00, уборка;
- км 3-5, 54-55: ограничение скорости 08:00-20:00, ремонт;
- км 77-121: ограничение скорости 08:00-20:00, замена ограждений;
- км 2-105: ограничение скорости 10:00-18:00, замена освещения.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40: уборка песка механическим способом;
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
- км 57-31, 31-57: мойка ограждений и разделительной полосы;
- км 128-149: мойка проезжей части.
Р-23 «Псков»:
- км 31-145: ограничение скорости 08:00-17:00, очистка обочин и уборка;
- км 102-158: ограничение скорости 08:00-17:00, заливка швов, ямочный ремонт.