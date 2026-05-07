weather 10.9°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 мая

Новости Социум Главное

На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 мая - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: freepik

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге;

  • км 56, 83, 206, 231-234, 241, 252: ограничение скорости 08:00-19:00, ремонт обочины и ограждений.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 110 (мост р. Тосна): ограничение скорости 10:00-18:00, обслуживание очистных сооружений;

  • км 106-149: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.

Вам будет интересно
Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге 9 мая
В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Вели...
06.05.2026
206

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531: ограничение скорости 08:00-19:00, работы на дороге.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-159: ограничение скорости 08:00-20:00, уборка, ремонт ограждений, мойка;

  • км 8-42, 94-123: ограничение скорости 08:00-20:00, разметка, ликвидация деформаций.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37, 37-78: ограничение скорости 08:00-20:00, уборка;

  • км 3-5, 54-55: ограничение скорости 08:00-20:00, ремонт;

  • км 77-121: ограничение скорости 08:00-20:00, замена ограждений;

  • км 2-105: ограничение скорости 10:00-18:00, замена освещения.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 0-40: уборка песка механическим способом;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

  • км 57-31, 31-57: мойка ограждений и разделительной полосы;

  • км 128-149: мойка проезжей части.

Р-23 «Псков»:

  • км 31-145: ограничение скорости 08:00-17:00, очистка обочин и уборка;

  • км 102-158: ограничение скорости 08:00-17:00, заливка швов, ямочный ремонт.

Теги

ограничено движение Ленобласть дороги
Новости Социум

В Петербурге закрыли 11 групп и 16 классов из-за гриппа и ОРВИ

Учебный процесс приостановили в 16 классах и 11 группах Санкт-Петербурга из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в течение неделе заболеваемость в городе выросла на 2,2%. Эпидемические пороги не превышены, суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. Доля гриппа составляет 1% от всех случаев ОРВИ.

Среди негриппозных вирусов преобладают сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,5% относительно предыдущей недели.

Несмотря на общее снижение, в городе временно закрыли 16 классов и 11 групп. Образовательный процесс приостановлен из-за высокого риска распространения инфекции.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3920

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться