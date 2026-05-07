Водительские права с марта 2027 года смогут аннулировать при отказе пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Это следует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

По итогам обязательного или внеочередного медосвидетельствования медицинская организация будет формировать заключение в электронном виде. Документ разместят в федеральном реестре сведений о результатах медосвидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ.

Исключение предусмотрено для медорганизаций федеральных органов исполнительной власти, где есть военная или приравненная к ней служба.

Если водитель получит уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование, он должен будет сделать это в течение трех месяцев. Если требование не выполнить в срок, право на управление транспортными средствами прекратит действие.

Вернуть водительское удостоверение можно будет только после нового медобследования. Врачи должны будут подтвердить отсутствие противопоказаний к управлению автомобилем с учетом действующих медицинских ограничений.

Закон приняли в июле 2025 года. Его нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года.

В начале мая также изменили порядок проведения экзаменов на водительские права. Практический экзамен смогут назначать не позднее 60 дней. Если кандидат не сдаст практику в течение шести месяцев, ему придется заново пройти теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.