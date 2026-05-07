Новости Социум

В России расширят основания для лишения водительских прав

Водительские права с марта 2027 года смогут аннулировать при отказе пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Это следует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

По итогам обязательного или внеочередного медосвидетельствования медицинская организация будет формировать заключение в электронном виде. Документ разместят в федеральном реестре сведений о результатах медосвидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ.

Исключение предусмотрено для медорганизаций федеральных органов исполнительной власти, где есть военная или приравненная к ней служба.

Если водитель получит уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование, он должен будет сделать это в течение трех месяцев. Если требование не выполнить в срок, право на управление транспортными средствами прекратит действие.

Вернуть водительское удостоверение можно будет только после нового медобследования. Врачи должны будут подтвердить отсутствие противопоказаний к управлению автомобилем с учетом действующих медицинских ограничений.

Закон приняли в июле 2025 года. Его нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года.

В начале мая также изменили порядок проведения экзаменов на водительские права. Практический экзамен смогут назначать не позднее 60 дней. Если кандидат не сдаст практику в течение шести месяцев, ему придется заново пройти теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.

Новости Происшествия

Молодежные патрули создали в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга усиливают работу с молодежью и вовлекают ее в общественную жизнь. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на главу администрации района Дмитрия Ваньчкова.

По его словам, в районе проживает около 37 тысяч молодых людей. Для них создают инфраструктуру и новые форматы участия.

«На самом деле есть огромное количество ребят, действительно, которые болеют, переживают за район, которые хотят участвовать в проектах», – отметил Дмитрий Ваньчков

В Петроградском районе работают 24 молодежных клуба. Также открываются новые пространства, включая творческие и медийные площадки. Кроме того, действует система молодежных советов. Через них жители могут предлагать свои инициативы.

Одним из ключевых направлений стали молодежные патрули. Их участники помогают выявлять проблемы благоустройства – от неубранных территорий до сломанных фонарей. После этого информацию передают в органы власти, чтобы нарушения оперативно устранили.

«Процесс вовлечения формирует чувство ответственности и причастности», – подчеркнул Дмитрий Ваньчков

Также молодежь участвует в волонтерстве, помогает пожилым людям, ветеранам и присоединяется к городским акциям. Дмитрий Ваньчков отметил, что такая работа помогает развивать район и формировать активное гражданское сообщество среди молодежи.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
