Молодежные патрули создали в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга усиливают работу с молодежью и вовлекают ее в общественную жизнь. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на главу администрации района Дмитрия Ваньчкова.

По его словам, в районе проживает около 37 тысяч молодых людей. Для них создают инфраструктуру и новые форматы участия.

«На самом деле есть огромное количество ребят, действительно, которые болеют, переживают за район, которые хотят участвовать в проектах», – отметил Дмитрий Ваньчков

В Петроградском районе работают 24 молодежных клуба. Также открываются новые пространства, включая творческие и медийные площадки. Кроме того, действует система молодежных советов. Через них жители могут предлагать свои инициативы.

Одним из ключевых направлений стали молодежные патрули. Их участники помогают выявлять проблемы благоустройства – от неубранных территорий до сломанных фонарей. После этого информацию передают в органы власти, чтобы нарушения оперативно устранили.

«Процесс вовлечения формирует чувство ответственности и причастности», – подчеркнул Дмитрий Ваньчков

Также молодежь участвует в волонтерстве, помогает пожилым людям, ветеранам и присоединяется к городским акциям. Дмитрий Ваньчков отметил, что такая работа помогает развивать район и формировать активное гражданское сообщество среди молодежи.

Подросток стрелял по автомобилю возле остановки в Ломоносовском районе

Неизвестный выстрелил по автомобилю «Белджи Х50» возле остановки «3 километр» на Пушкинском шоссе в Ломоносовском районе около полуночи 5 мая.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, предположительно, использовал пневматический пистолет. Он выстрелил в проезжавший мимо автомобиль. У иномарки повреждено заднее стекло. Никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого вечером 6 мая. Им оказался 16-летний житель поселка Малое Карлино Ломоносовского района. В отношении подростка завели уголовное дело о хулиганстве.

