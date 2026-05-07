weather 12.7°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / В Петербурге средняя зарплата превысила 124 тысячи рублей

Новости Происшествия

В Петербурге средняя зарплата превысила 124 тысячи рублей

Экономика Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года выросла по нескольким направлениям, а оборот организаций почти достиг 9 трлн руб. Об этом сообщает «Петроград».

По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, оборот организаций города за январь-март увеличился на 3,9 % и составил 8,9 трлн руб. Одним из главных факторов роста стала промышленность. Промышленное производство в городе выросло на 3,6 %.

Основной вклад внесли обрабатывающие предприятия. На них приходится 82 % всего промышленного выпуска Санкт-Петербурга. Несмотря на внешние ограничения, объем производства в этом секторе увеличился на 4,7 %.

Рост также показал цифровой сектор экономики. Объем телекоммуникационных услуг за январь–март достиг 51,4 млрд руб., что на 14,7 % больше прошлогоднего показателя.

Потребительская активность в городе продолжила расти. Оборот розничной торговли увеличился на 7 %, а оптовой – на 9,2 %.

Средняя номинальная зарплата в январе-феврале составила 124,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8 %, а реальная зарплата увеличилась на 6 %.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4113

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Петербуржец насмерть сбил пенсионерку, двигаясь на машине со скоростью 2-3 км/ч

Петербуржца осудили после смертельного наезда на пенсионерку во Фрунзенском районе. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Авария произошла 3 февраля 2025 года. Мужчина за рулем грузового автомобиля-фургона «АФ-3720АА» двигался задним ходом по тротуару со скоростью 2-3 км/ч. Машина должна была подъехать к зоне разгрузки.

Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пенсионерку 1937 года рождения, которая в это время шла по дороге. Фургон наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, позже она скончалась.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Вам будет интересно
Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
19.03.2026
3118

Теги

ДТП Санкт-Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться