Экономика Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года выросла по нескольким направлениям, а оборот организаций почти достиг 9 трлн руб. Об этом сообщает «Петроград».

По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, оборот организаций города за январь-март увеличился на 3,9 % и составил 8,9 трлн руб. Одним из главных факторов роста стала промышленность. Промышленное производство в городе выросло на 3,6 %.

Основной вклад внесли обрабатывающие предприятия. На них приходится 82 % всего промышленного выпуска Санкт-Петербурга. Несмотря на внешние ограничения, объем производства в этом секторе увеличился на 4,7 %.

Рост также показал цифровой сектор экономики. Объем телекоммуникационных услуг за январь–март достиг 51,4 млрд руб., что на 14,7 % больше прошлогоднего показателя.

Потребительская активность в городе продолжила расти. Оборот розничной торговли увеличился на 7 %, а оптовой – на 9,2 %.

Средняя номинальная зарплата в январе-феврале составила 124,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8 %, а реальная зарплата увеличилась на 6 %.