Над Россией за ночь сбили 264 украинских БПЛА

Над Россией за ночь сбили 264 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.

На подлете к Москве уничтожили 27 беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Ростовской области после отражения атаки БПЛА и ракет зафиксированы разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет.

В Таганроге поврежден гараж. В Ростове-на-Дону повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, а также грузовой автомобиль. Кроме того, загорелось административное 4-этажное здание.

В селе Чалтырь разрушена кровля частных домов. В промзоне Мясниковского района загорелись складские помещения и обрушилось здание склада. В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке на промышленные площадки региона. Сотрудников предприятий эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

На окраине Калуги загорелся дачный дом. Никто не пострадал.

В Севастополе, Брянской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Татарстана, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Липецкой и Астраханской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Бугульмы закрыты для полетов самолетов. Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями.

Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
