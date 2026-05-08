По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.

На подлете к Москве уничтожили 27 беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Ростовской области после отражения атаки БПЛА и ракет зафиксированы разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет.

В Таганроге поврежден гараж. В Ростове-на-Дону повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, а также грузовой автомобиль. Кроме того, загорелось административное 4-этажное здание.

В селе Чалтырь разрушена кровля частных домов. В промзоне Мясниковского района загорелись складские помещения и обрушилось здание склада. В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке на промышленные площадки региона. Сотрудников предприятий эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

На окраине Калуги загорелся дачный дом. Никто не пострадал.

В Севастополе, Брянской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Татарстана, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Липецкой и Астраханской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Бугульмы закрыты для полетов самолетов. Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями.