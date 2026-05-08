Главная / Новости / Петербуржец напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить прохожего, который за нее заступился

Петербуржец напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить прохожего, который за нее заступился

Мужчина напал на прохожего, который заступился за женщину во время конфликта на улице Рылеева в Санкт-Петербурге вечером 5 мая.

Около 21:20 рядом с доходным домом Арнгольда между 31-летним мужчиной и его спутницей произошла ссора. Мужчина схватил женщину за шею и начал душить. Мимо проходил 39-летний петербуржец с супругой. Он решил вмешаться и заступился за женщину.

После этого агрессор переключился на прохожего. Он также схватил мужчину за шею и ударил его. Пострадавший упал и сильно ударился головой об асфальт. Жена пострадавшего позвонила в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и следы удушения на шее.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
Трое подростков жестоко избили 14-летнего школьника в Петербурге

Трое подростков избили 14-летнего мальчика и распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика на шоссе Революции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга около 21:30.

Как сообщили в ГУ МВД, в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные напали на ее сына.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и ушибами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и разыскивает причастных.

Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
