Мужчина напал на прохожего, который заступился за женщину во время конфликта на улице Рылеева в Санкт-Петербурге вечером 5 мая.

Около 21:20 рядом с доходным домом Арнгольда между 31-летним мужчиной и его спутницей произошла ссора. Мужчина схватил женщину за шею и начал душить. Мимо проходил 39-летний петербуржец с супругой. Он решил вмешаться и заступился за женщину.

После этого агрессор переключился на прохожего. Он также схватил мужчину за шею и ударил его. Пострадавший упал и сильно ударился головой об асфальт. Жена пострадавшего позвонила в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и следы удушения на шее.