Против 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего молодого человека, который забрал у 76-летней женщины крупную сумму денег.

В полицию о факте мошенничества еще 30 декабря 2025 года обратился знакомый пенсионерки. Мужчина сообщил, что пожилую женщину ввели в заблуждение и убедили отдать 2 065 000 рублей якобы для декларирования средств. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В минувшие сутки, 7 мая, оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего неработающего местного жителя. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к иным аналогичным эпизодам.