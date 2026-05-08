weather 7.4°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / В Петербурге задержали похитившего у пенсионерки более 2 млн рублей курьера мошенников

Новости Происшествия

В Петербурге задержали похитившего у пенсионерки более 2 млн рублей курьера мошенников

Против 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего молодого человека, который забрал у 76-летней женщины крупную сумму денег.

В полицию о факте мошенничества еще 30 декабря 2025 года обратился знакомый пенсионерки. Мужчина сообщил, что пожилую женщину ввели в заблуждение и убедили отдать 2 065 000 рублей якобы для декларирования средств. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

В минувшие сутки, 7 мая, оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего неработающего местного жителя. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к иным аналогичным эпизодам.

Вам будет интересно
Петербуржец напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить прохожего, который за нее заступился
Мужчина напал на прохожего, который заступился за женщину во время конфликта на улице Рылеева в Санкт-Петербурге вечером 5 мая. Около 21:20 рядом с до...
08.05.2026
170

Теги

мошенничество Петербург
Новости Социум Точка зрения СВО

Сергей Перминов о новом памятникам участникам СВО в Сертолово: "В монументальной композиции запечатлен дух наших воинов"

Новый монумент символизирует фронтовое братство и преемственность поколений защитников Отечества, завяил сенатор.

В городе Сертолово Ленинградской области состоялось торжественное открытие памятника, посвященного воинам группировки «Север». Центром композиции стали фигуры офицера и рядового, поднимающих знамя и прикрывающих друг друга в бою. Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов отметил, что монумент стал ориентиром для тех, кто проходит подготовку в Сертолово перед отправкой в зону боевых действий. По словам парламентария, новобранцы черпают силы в примере мужества бойцов «Севера», защищающих безопасность и независимость страны.

Особое значение памятнику придает тот факт, что авторы скульптуры работали над проектом, находясь непосредственно на линии фронта. Это позволило им передать искренние эмоции и настоящую энергетику событий. Сенатор уверен, что осмысление подвига участников СВО через искусство будет продолжено в новых произведениях, свидетельствующих о стойкости российских воинов.

«Для ныне живущего поколения, и для тех, кто будет идти за нами, патриотизм ярко воплощается в совершенно человечных образах. Думаю, это осмысление в нашем обществе продолжится. И мы увидим еще многие сильные работы, свидетельствующие подвиг, совершаемый нашими ребятами», — цитирует сенатора 47channel.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Мультицентр Ленобласти стал важной площадкой поддержки участников СВО
Мультицентр Ленобласти стал лауреатом национальной премии «Окопная свеча», которой отмечают тех, кто помогает участникам специальной военной операции,...
07.05.2026
171

Теги

Сертолово Сергей Перминов

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться