В преддверии 9 Мая многие обращаются к фильмам о войне. Редакция ivbg подготовила подборку малоизвестных картин для тех, кому хочется отойти от привычных «А зори здесь тихие…». Пусть они редко попадают в топ‑списки, но точно заслуживают внимания. Эти картины - ещё одна грань правды о тех годах. С их помощью можно увидеть войну глазами других героев, по‑новому ощутить связь времён и глубже прочувствовать историю.

«Мост», 1959 года (18+)

Страна: ФРГ

Жанр: военная драма

Режиссёр: Бернхард Викки

В ролях: Фолькер Бонет, Фриц Веппер, Михаэль Хинц, Франк Глаубрехт, Карл Михаэль Бальцер и другие

Длительность: 103 минуты

В основу сюжета фильма «Мост», снятого режиссёром Бернхардом Викки, лёг автобиографический роман антифашиста Грегора Дофмейстера. Действие происходит в Германии в период Второй мировой войны.

Главные действующие лица - семеро друзей-школьников, которые в последние дни войны получают задание охранять мост Бад-Тельца в небольшом немецком городке. Первая часть фильма знакомит зрителя с ребятами, раскрывая их характер и тайные мечты. Решение задействовать школьников приходит к нацистам в результате систематических поражений. Чтобы не подвергать их опасности, власти решили поставить их на охрану моста, не имеющего стратегического значения. Однако просчитались.

Вторая часть кинокартины наполнена событиями, где подростки на грани жизни и смерти пытаются отстоять родной город на пути американской армии.

«Отец солдата», 1965 года (18+)

Страна: СССР

Жанр: военная драма

Режиссёр: Резо Чхеидзе

В ролях: Серго Закариадзе, Владимир Привальцев, Александр Назаров, Александр Лебедев, Владимир Колокольцев и другие

Длительность: 87 минут

Фильм демонстрирует любовь родителя к ребёнку. Грузин Георгий едет в госпиталь, чтобы повидаться с сыном, который получил травмы в ходе сражений. Но пока отец пытается добраться до отпрыска, тот снова уходит на фронт. Дальнейшие кадры показывают путь мужчины до Берлина и Победы над Третьим рейхом.

«Восточный коридор», 1966 года (18+)

Страна: СССР

Жанр: военная притча

Режиссёр: Валентин Виноградов

В ролях: Людмила Абрамова, Регимантас Адомайтис, Валентина Титова, Глеб Глебов, Борис Марков и другие

Длительность: 100 минут

Кинопритча Валентина Виноградова с элементами сюрреализма рассказывает о белорусском подполье, гетто и Холокосте времён войны. Нацисты пытаются разделить арестованных, объявив одного из подпольщиков предателем. В процессе осознания, что обвинения ложные, заключённые пройдут через сложный путь совместного проживания и взаимодействия.

«Сыны отечества», 1968 года (18+)

Страна: СССР

Жанр: драма

Режиссёр: Латиф Файзиев

В ролях: Людмила Хитяева, Иева Мурниеце, Закир Мухамеджанов, Владимир Коренев, Альгимантас Масюлис и другие

Длительность: 89 минут

Военная драма режиссёра Латифа Файзиева начинается с узбекского города, где открылась выставка об ужасах концлагеря Шпильхаузен. Во время посещения мероприятия Елена Салимова среди картин пленников узнаёт своего пропавшего мужа. Однако организатор выставки утверждает, что это совсем другой человек.

Елена в попытке разобраться начинает искать очевидцев. Но у каждого из найденных свидетелей своё виденье прошедших событий, которые противоречат друг другу.

«Ремагенский мост», 1969 года (12+)

Страна: США, Чехословакия, ФРГ

Жанр: боевик‑драма

Режиссёр: Джон Гиллермин

В ролях: Джордж Сигал, Бен Газзара, Роберт Вон, Соня Циман и другие

Длительность: 112 минуты

В центре сюжета лежит битва за железнодорожный мост Людендорфа через реку Рейн в Ремагене. В фильме показаны ожесточённые бои между американскими и немецкими солдатами за стратегически важный объект, который был необходим для отступления фашистской армии. Помимо боевых действий, в фильме раскрываются характеры разных персонажей, которые нарушают приказы, проявляют цинизм и занимаются мародёрством.

«Охрана замка», 1969 года (18+)

Страна: США

Жанр: военная драма, мелодрама, боевик, комедия

Режиссёр: Сидни Поллак

В ролях: Берт Ланкастер, Патрик О’Нил, Жан-Пьер Омон, Питер Фальк, Астрид Хирен, Скотт Уилсон и другие

Длительность: 103 минуты

Фильм, созданный Сидни Поллаком по мотивам романа Уильяма Истлэйка, это история, полная неожиданных поворотов и фантастических элементов. Эдакая сюрреалистическая сказка.

В конце Второй мировой войны семеро американских солдат оказываются в бельгийском замке, где хранятся бесценные произведения искусства. Их главная цель - сохранить уникальное здание X века. Правда, в какой-то момент фильм об осаде замка превращается в историю о противостоянии созидания и разрушения.

«Бесславные ублюдки», 1978 года (16+)

Страна: Италия

Жанр: приключенческий военный боевик

Режиссёр: Энцо Дж. Кастеллари

В ролях: Бо Свенсон, Питер Хутен, Фред Уильямсон, Мишель Перголани, Джеки Бейсхарт и другие

Длительность: 99 минут

События приключенческого военного боевика происходят во Франции в 1944 году. В результате авианалёта на группу военных преступников, которых везли в лагерь, выжили пять заключённых - дезертиры, воры и убийцы.

После чудесного спасения они решили отправиться в сторону Швейцарии, чтобы избежать суда и военных действий. Однако по пути они по ошибке приняли американскую группу разведчиков за фашистов и уничтожили её. В итоге миссия погибших легла на плечи разношерстной компании.

«Воскресный день в аду», 1987 году (12+)

Страна: СССР

Жанр: военная драма, приключения

Режиссёры: Витаутас Жалакявичюс, Альмантас Грикявичюс, Автандил Квирикашвили

В ролях: Владимир Богин, Видас Петкявичюс, Ингеборга Дапкунайте, Витаутас Паукште, Юозас Будрайтис и другие

Длительность: 92 минуты

В советском фильме рассказывается о двух заключённых - литовце и русском, которые бежали из лагеря смерти. Действия разворачиваются летом 1944 года.

Попытки спастись приводят героев на побережье, где отдыхают солдаты нацистской армии. Им предстоит провести целый день в опасном месте. Ситуация осложняется тем, что литовец хорошо владеет немецким языком, а русский, чтобы не выдать себя, притворяется немым.

Вам будет интересно Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы Оно начнет действовать с полуночи с 7 на 8 мая. Фото: Kremlin. ru Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни празднования 80-ле...

Ранее мы писали, что на авиарейсах из Петербурга будет звучать подкаст с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны.