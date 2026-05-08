Эксперт рассказал, кто в России останется с пенсией в 9 тысяч рублей

Представители ряда профессий, работающие неофициально, могут лишиться нормальной пенсии, если не позаботятся об этом сейчас.

Курьеры, владельцы малого бизнеса, мастера маникюра и домохозяйки рискуют остаться с минимальной пенсией в 9,4 тысячи рублей, заявили НСН эксперты. Эти категории граждан, как правило, не имеют официального стажа, а также не делают отчисления в Соцфонд. 

«Курьеры, таксисты, мастера маникюра – все эти категории попадают под пенсию в 9,4 тысяч рублей, если они работают неофициально», — отметили собеседник издания. 

При этом у самозанятых и неофициально работающих россиян есть альтернатива — договор с негосударственными пенсионными фондами или самостоятельные отчисления, которые помогут сформировать достойную пенсию к старости.

Тем временем самые высокие пенсии в России, заявил Калашников, будут у госслужащих и военные.

«Максимальную пенсию могут получать прежде всего, конечно, госслужащие и военные. Также в эту категорию входят люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста», - добавили эксперты издания.

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 9 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора в полосе отвода;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных в полосе отвода;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и смета на ИССО;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление профиля полосы отвода, земляного полотна.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.

