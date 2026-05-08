Представители ряда профессий, работающие неофициально, могут лишиться нормальной пенсии, если не позаботятся об этом сейчас.

Курьеры, владельцы малого бизнеса, мастера маникюра и домохозяйки рискуют остаться с минимальной пенсией в 9,4 тысячи рублей, заявили НСН эксперты. Эти категории граждан, как правило, не имеют официального стажа, а также не делают отчисления в Соцфонд.

«Курьеры, таксисты, мастера маникюра – все эти категории попадают под пенсию в 9,4 тысяч рублей, если они работают неофициально», — отметили собеседник издания.

При этом у самозанятых и неофициально работающих россиян есть альтернатива — договор с негосударственными пенсионными фондами или самостоятельные отчисления, которые помогут сформировать достойную пенсию к старости.

Тем временем самые высокие пенсии в России, заявил Калашников, будут у госслужащих и военные.

«Максимальную пенсию могут получать прежде всего, конечно, госслужащие и военные. Также в эту категорию входят люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста», - добавили эксперты издания.