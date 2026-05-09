Только в I квартале этого года в РФ приехали более пяти тысяч граждан Украины.

Граждане Украины продолжают приезжать в Россию. За первый квартал текущего года на территорию РФ приехали 5641 житель страны, стало известно РИА Новости.

Источник отмечает, что из них 5393 человека приезжали с частным визитом, более 160 украинцев посещали Россию с деловой целью.

«Согласно статистике, 5,5 тысяч прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек — на автомобиле, 22 — в пешем порядке. В прошлом году в Россию приехали 32570 украинцев», — пишет агентство.