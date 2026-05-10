weather 14.2°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / На семи трассах в Ленобласти 10 мая пройдут дорожные работы

Новости Социум

На семи трассах в Ленобласти 10 мая пройдут дорожные работы

В воскресенье, 10 мая, на некоторых участках федеральных и региональных дорог Ленобласти запланированы работы по уборке, ремонту и очистке.

На семи трассах в Ленобласти 10 мая пройдут дорожные работы - Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть
Фото: freepik

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей. Работы будут проводиться на следующих дорогах: Р-21 «Кола»; М-10 «Россия»; А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»; А-114 «Вологда»; А-181 «Скандинавия»; А-181 «Магистральная»; А-121 «Сортавала».

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах проведения работ.

Вам будет интересно
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе. В Ленинградской области до конца этой и на протяжении следующей недели...
08.05.2026
2029

Теги

ограничено движение Ленобласть
Для души Новости

Енотовидные собаки устроили «разборки» в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали конфликт между енотовидными собаками. Разговор происходит на повышенных тонах.

«Серьезный конфликт в лесу: енотовидные собаки выясняют, кто сегодня первый пройдет по тропинке. Смотреть строго со звуком», - шутят сотрудники заповедника.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Вам будет интересно
В Ленобласти после зимней спячки к беременной барсучихе вышел жених
В Приозерском районе Ленобласти барсук наконец-то вышел из спячки и встретился с беременной самкой. Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксиров...
07.05.2026
315

Теги

Нижне-Свирский заповедник енотовидная собака Ленобласть

Популярное

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться