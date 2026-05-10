В воскресенье, 10 мая, на некоторых участках федеральных и региональных дорог Ленобласти запланированы работы по уборке, ремонту и очистке.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей. Работы будут проводиться на следующих дорогах: Р-21 «Кола»; М-10 «Россия»; А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»; А-114 «Вологда»; А-181 «Скандинавия»; А-181 «Магистральная»; А-121 «Сортавала».

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах проведения работ.