weather 11.3°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 мая

Новости Социум

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 мая

ограничено
Фото: Freepik.

Временные ограничения скорости введут на федеральных трассах Ленобласти из-за дорожных и эксплуатационных работ. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00.  

На трассе Р-21 «Кола» работы пройдут на участках с 12-го по 260-й км и с 19-го по 175-й км. Там запланированы мойка и ремонт дорожных знаков, очистка трассы и обслуживание элементов дорожной инфраструктуры.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке с 593-го по 674-й км. Дорожные службы будут очищать, ремонтировать и заменять дорожные знаки.

На трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничения затронут участок с 106-го по 149-й км.

На автодороге А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» работы запланированы на участке с 331-го по 531-й км.

Сразу несколько видов работ проведут на трассе А-181 «Скандинавия». На участке с 47-го по 100-й км будут убирать мусор, ремонтировать ограждения от выхода диких животных, очищать искусственные сооружения и восстанавливать полосу отвода.

На дороге А-181 «Магистральная» с 0-го по 123-й км выполнят планировку обочин.

Также ограничения затронут трассу А-121 «Сортавала». На разных участках дороги запланированы уборка мусора, замена дорожных знаков и фрезеровка асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4847

Теги

ограничено движение Ленинградская область
Новости Происшествия

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

Водитель мусоровоза «Джак» переехал 88-летнюю женщину во дворе дома № 27, корпус 2, по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 10 мая в 07:25.

По предварительным данным, 63-летний водитель двигался задним ходом по двору и наехал на женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту смертельного ДТП заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителя отпустили под обязательство о явке.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1510

Теги

Санкт-Петербург ДТП

Популярное

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие

09:47 11.05.2026

Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта
Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта

22:41 10.05.2026

Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома
Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома

21:41 10.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться