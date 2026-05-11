Временные ограничения скорости введут на федеральных трассах Ленобласти из-за дорожных и эксплуатационных работ. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00.

На трассе Р-21 «Кола» работы пройдут на участках с 12-го по 260-й км и с 19-го по 175-й км. Там запланированы мойка и ремонт дорожных знаков, очистка трассы и обслуживание элементов дорожной инфраструктуры.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке с 593-го по 674-й км. Дорожные службы будут очищать, ремонтировать и заменять дорожные знаки.

На трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничения затронут участок с 106-го по 149-й км.

На автодороге А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» работы запланированы на участке с 331-го по 531-й км.

Сразу несколько видов работ проведут на трассе А-181 «Скандинавия». На участке с 47-го по 100-й км будут убирать мусор, ремонтировать ограждения от выхода диких животных, очищать искусственные сооружения и восстанавливать полосу отвода.

На дороге А-181 «Магистральная» с 0-го по 123-й км выполнят планировку обочин.

Также ограничения затронут трассу А-121 «Сортавала». На разных участках дороги запланированы уборка мусора, замена дорожных знаков и фрезеровка асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.