weather 11.3°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Вертолет потоком воздуха сдул коляску в Кронверкский пролив в Петербурге. СК организовал проверку

Новости Происшествия

Вертолет потоком воздуха сдул коляску в Кронверкский пролив в Петербурге. СК организовал проверку

Детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив воздушным потоком от вертолета Ми-8 в районе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге днем 9 мая.

По предварительным данным, сильный поток воздуха возник во время посадки прогулочного вертолета. Он оказался настолько мощным, что коляску унесло в воду.

Женщина, которая пыталась удержать коляску, едва не упала в Кронверкский пролив. Ребенка внутри в этот момент не было.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку. Ее проводит Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1420

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

Водитель мусоровоза «Джак» переехал 88-летнюю женщину во дворе дома № 27, корпус 2, по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 10 мая в 07:25.

По предварительным данным, 63-летний водитель двигался задним ходом по двору и наехал на женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту смертельного ДТП заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителя отпустили под обязательство о явке.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1510

Теги

Санкт-Петербург ДТП

Популярное

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие

09:47 11.05.2026

Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта
Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта

22:41 10.05.2026

Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома
Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома

21:41 10.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться