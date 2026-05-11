Без существенных осадков и до +22 °C – погода в Ленобласти на 12 мая

На территории Ленинградской области 12 мая ожидается теплая погода без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C, днем +17...+22 °C. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.  Атмосферное давление будет понижаться.

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на запрос ТАСС, сейчас в стране насчитывается 23 представителя этого народа.

При этом в 2022 году их представителей в стране было всего четыре, поэтому в статистике отмечается рост. В ФАДН также сообщили, что в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет увеличилась на 20 %.

Кереки относятся к палеоазиатским народам. Исторически они проживали на побережье Берингова моря – от Анадырского лимана до устья реки Опуки. Археологи выделяют древнекерекскую археологическую культуру, которую датируют 1-й половиной I тысячелетия до н. э.

В XVIII веке численность кереков значительно сократилась из-за войн между чукчами и коряками, эпидемий и уменьшения численности морского зверя, который был традиционным объектом охоты. В XX веке кереки были почти полностью ассимилированы чукчами.

