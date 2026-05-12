Дик Адвокат будет работать со сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Voetbal International, 78-летний специалист вновь возглавил команду.

Ранее Адвокат вывел сборную Кюрасао в финальную стадию чемпионата мира, но в феврале покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем у дочери. Сейчас ее состояние улучшилось, поэтому тренер может вернуться к работе.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Кюрасао сыграет в группе E с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Адвокат начал тренерскую карьеру в 1980 году. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский «Зенит». Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла 3-е место в группе.