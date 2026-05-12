Бывший главный тренер сборной России по футболу будет работать на ЧМ-2026

Дик Адвокат будет работать со сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Voetbal International, 78-летний специалист вновь возглавил команду.

Ранее Адвокат вывел сборную Кюрасао в финальную стадию чемпионата мира, но в феврале покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем у дочери. Сейчас ее состояние улучшилось, поэтому тренер может вернуться к работе.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Кюрасао сыграет в группе E с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Адвокат начал тренерскую карьеру в 1980 году. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский «Зенит». Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла 3-е место в группе.

футбол спорт чм-2026
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 12 по 15 мая

Взрывные работы проведут в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 12 по 15 мая.

«С 12 по 15 мая, в период с 8:00 до 18:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», – сообщили в администрации

Гражданам напоминают, что находиться на территории промплощадок, а также в радиусе 700 метров от них запрещено.

Выборгский район Ленинградская область

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

