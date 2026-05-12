Над Россией за ночь сбили 27 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, умер житель села Вознесеновка. Мужчина получил тяжелые ранения при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу одного из предприятий.

Также дроны атаковали предприятие в Шебекино. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Еще один служебный автомобиль атаковали вблизи села Зозули. После удара по микроавтобусу ранения получили двое мужчин.

В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотник уничтожили в Миллеровском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Режим беспилотной опасности также ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 12 по 15 мая

Взрывные работы проведут в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 12 по 15 мая.

«С 12 по 15 мая, в период с 8:00 до 18:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», – сообщили в администрации

Гражданам напоминают, что находиться на территории промплощадок, а также в радиусе 700 метров от них запрещено.

