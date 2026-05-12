По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, умер житель села Вознесеновка. Мужчина получил тяжелые ранения при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу одного из предприятий.

Также дроны атаковали предприятие в Шебекино. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Еще один служебный автомобиль атаковали вблизи села Зозули. После удара по микроавтобусу ранения получили двое мужчин.

В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотник уничтожили в Миллеровском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Режим беспилотной опасности также ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.