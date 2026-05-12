Курьеров оштрафовали почти на 2 млн рублей за год в Петербурге

Почти 500 курьеров оштрафовали в Санкт-Петербурге после введения новых правил для передвижения на самокатах, велосипедах и электровелосипедах, сообщает «АБН24».

Новые ограничения действуют в городе с 1 июля 2025 года. Смольный запретил курьерам ездить по отдельным участкам, установил требования к внешнему виду и ограничил скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч.

В парках и на площадях 18 районов курьерам полностью запретили передвигаться на двухколесном транспорте. Компании, которые сдают электросамокаты в аренду, обязали оснащать их датчиками скорости и геолокации.

С июля 2025 года по начало мая 2026 года сотрудники составили 837 административных протоколов. Мировые суды оштрафовали 479 курьеров. Общая сумма взысканий достигла почти 2 млн руб.

Чаще всего курьеров штрафуют за езду в запрещенных местах и несоответствие требованиям к внешнему виду. При этом, несмотря на ограничения, количество курьеров в Санкт-Петербурге выросло на 15-25 % и достигло 65 тыс. человек.

Над Россией за ночь сбили 27 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, умер житель села Вознесеновка. Мужчина получил тяжелые ранения при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу одного из предприятий.

Также дроны атаковали предприятие в Шебекино. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Еще один служебный автомобиль атаковали вблизи села Зозули. После удара по микроавтобусу ранения получили двое мужчин.

В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотник уничтожили в Миллеровском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Режим беспилотной опасности также ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.

