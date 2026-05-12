«Подорожник» работает даже при отключении мобильного интернета в Петербурге

«Подорожник» работает даже при отключении мобильного интернета в Петербурге

Проездной в петербургском метро активируется независимо от того, действует режим «белых списков» или нет, сообщает «АБН24».

В автобусах, троллейбусах и трамваях валидаторы также внесены в «белые списки», поэтому карта должна проходить без ограничений.

Если билет не сработал с 1-го раза, «Подорожник» нужно повторно приложить к тому же устройству. После этого на экране появится надпись о записи ресурса. Убирать карту до завершения процесса нельзя.

Мобильное приложение также внесли в «белые списки» Минцифры. Оплачивать проезд с телефона можно при любых ограничениях связи, отдельная активация не требуется.

Чтобы избежать проблем, транспортники советуют заранее пополнять виртуальный «Подорожник», пока есть доступ к Wi-Fi.

Курьеров оштрафовали почти на 2 млн рублей за год в Петербурге
Почти 500 курьеров оштрафовали в Санкт-Петербурге после введения новых правил для передвижения на самокатах, велосипедах и электровелосипедах, сообщае...
12.05.2026
Новости Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки. 

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге
Фото: соцсети

Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.

По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.

Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание. 

Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.

