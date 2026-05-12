Проездной в петербургском метро активируется независимо от того, действует режим «белых списков» или нет, сообщает «АБН24».

В автобусах, троллейбусах и трамваях валидаторы также внесены в «белые списки», поэтому карта должна проходить без ограничений.

Если билет не сработал с 1-го раза, «Подорожник» нужно повторно приложить к тому же устройству. После этого на экране появится надпись о записи ресурса. Убирать карту до завершения процесса нельзя.

Мобильное приложение также внесли в «белые списки» Минцифры. Оплачивать проезд с телефона можно при любых ограничениях связи, отдельная активация не требуется.

Чтобы избежать проблем, транспортники советуют заранее пополнять виртуальный «Подорожник», пока есть доступ к Wi-Fi.