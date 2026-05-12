Ученые назвали число шагов в день, чтобы предотвратить набор лишнего веса

Ученые назвали число шагов в день, чтобы предотвратить набор лишнего веса

Ежедневная ходьба на уровне около 8,5 тыс. шагов помогает снизить риск повторного набора веса после похудения. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых представят на European Congress on Obesity 2026 в Стамбуле.

По словам профессора Марвана Эль Гхоча, главная сложность в лечении ожирения связана не столько со снижением веса, сколько с удержанием результата. Около 80 % людей, которым удалось похудеть, в течение 3-5 лет снова набирают часть или весь потерянный вес.

В рамках исследования специалисты проанализировали 18 рандомизированных работ. В итоговый метаанализ включили 14 из них с участием 3 758 человек. Средний возраст участников составил 53 года, индекс массы тела – 31.

Испытуемых разделили на две группы. Участники 1-й проходили комплексные программы изменения образа жизни: соблюдали диету, увеличивали физическую активность и контролировали количество шагов. Участники 2-й группы либо ограничивались только диетой, либо вовсе не получали лечения.

В начале исследования обе группы проходили примерно по 7,2 тыс. шагов в день. Во время программы похудения участники основной группы увеличили показатель до 8 454 шагов в сутки и в среднем потеряли 4,39% массы тела, то есть около 4 кг.

После завершения активной фазы они сохранили высокий уровень активности – около 8 241 шага в день. Это помогло удержать большую часть результата. В долгосрочной перспективе средняя потеря веса составила около 3 кг.

Дополнительный анализ показал, что регулярная ходьба играет ключевую роль именно в предотвращении повторного набора веса. При этом увеличение числа шагов почти не влияет на скорость похудения на 1-м этапе. Там основное значение имеет сокращение калорий.

По мнению исследователей, около 8,5 тыс. шагов в день могут стать простым и доступным способом снизить риск возврата веса после диеты.

Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
