Ежедневная ходьба на уровне около 8,5 тыс. шагов помогает снизить риск повторного набора веса после похудения. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых представят на European Congress on Obesity 2026 в Стамбуле.

По словам профессора Марвана Эль Гхоча, главная сложность в лечении ожирения связана не столько со снижением веса, сколько с удержанием результата. Около 80 % людей, которым удалось похудеть, в течение 3-5 лет снова набирают часть или весь потерянный вес.

В рамках исследования специалисты проанализировали 18 рандомизированных работ. В итоговый метаанализ включили 14 из них с участием 3 758 человек. Средний возраст участников составил 53 года, индекс массы тела – 31.

Испытуемых разделили на две группы. Участники 1-й проходили комплексные программы изменения образа жизни: соблюдали диету, увеличивали физическую активность и контролировали количество шагов. Участники 2-й группы либо ограничивались только диетой, либо вовсе не получали лечения.

В начале исследования обе группы проходили примерно по 7,2 тыс. шагов в день. Во время программы похудения участники основной группы увеличили показатель до 8 454 шагов в сутки и в среднем потеряли 4,39% массы тела, то есть около 4 кг.

После завершения активной фазы они сохранили высокий уровень активности – около 8 241 шага в день. Это помогло удержать большую часть результата. В долгосрочной перспективе средняя потеря веса составила около 3 кг.

Дополнительный анализ показал, что регулярная ходьба играет ключевую роль именно в предотвращении повторного набора веса. При этом увеличение числа шагов почти не влияет на скорость похудения на 1-м этапе. Там основное значение имеет сокращение калорий.

По мнению исследователей, около 8,5 тыс. шагов в день могут стать простым и доступным способом снизить риск возврата веса после диеты.