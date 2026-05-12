Серия смертельных ДТП произошла на дорогах Ленобласти за выходные

Среди погибших — один ребенок.

За выходные в Ленинградской области произошло 291 ДТП. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие.

Согласно сводке регионального управления ГАИ, за указанный период пострадали 30 человек, включая четверых детей. Еще три участника ДТП погибли. Среди них есть один ребенок.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 785 дорожных происшествий, в которых пострадали 44 человека, в том числе восемь детей. Еще один человек скончался.

Фото: Управление ГАИ по Ленобласти

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге
Водитель мусоровоза «Джак» переехал 88-летнюю женщину во дворе дома № 27, корпус 2, по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга...
Мужчина избил женщину-кондуктора в Петербурге

Нетрезвый пассажир ударил женщину-кондуктора на конечной остановке троллейбуса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая.

Конфликт возник в салоне троллейбуса № 10. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и отказался выходить из транспорта. После этого он ударил работницу Горэлектротранса в область груди и лица.

Водитель троллейбуса увидел происходящее и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали нарушителя на 1-й линии В. О. Пострадавшую женщину-кондуктора госпитализировали.

Медицинская помощь также потребовалась 66-летнему агрессору. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и получил травмы при падении.

