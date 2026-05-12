Среди погибших — один ребенок.

За выходные в Ленинградской области произошло 291 ДТП. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие.

Согласно сводке регионального управления ГАИ, за указанный период пострадали 30 человек, включая четверых детей. Еще три участника ДТП погибли. Среди них есть один ребенок.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 785 дорожных происшествий, в которых пострадали 44 человека, в том числе восемь детей. Еще один человек скончался.

