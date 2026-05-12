Новости Происшествия

Мужчина избил женщину-кондуктора в Петербурге

Нетрезвый пассажир ударил женщину-кондуктора на конечной остановке троллейбуса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая.

Фото: Росгвардия

Конфликт возник в салоне троллейбуса № 10. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и отказался выходить из транспорта. После этого он ударил работницу Горэлектротранса в область груди и лица.

Водитель троллейбуса увидел происходящее и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали нарушителя на 1-й линии В. О. Пострадавшую женщину-кондуктора госпитализировали.

Медицинская помощь также потребовалась 66-летнему агрессору. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и получил травмы при падении.

Новости Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки. 

Фото: соцсети

Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.

По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.

Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание. 

Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.

