Нетрезвый пассажир ударил женщину-кондуктора на конечной остановке троллейбуса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая.

Конфликт возник в салоне троллейбуса № 10. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и отказался выходить из транспорта. После этого он ударил работницу Горэлектротранса в область груди и лица.

Водитель троллейбуса увидел происходящее и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали нарушителя на 1-й линии В. О. Пострадавшую женщину-кондуктора госпитализировали.

Медицинская помощь также потребовалась 66-летнему агрессору. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и получил травмы при падении.