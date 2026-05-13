Оптовые цены на газ для промышленности и населения в России проиндексируют на 9,6% с 1 октября 2026 года и на 9,1 % с 1 июля 2027 года. В 2028 году рост составит 7%. Такой же уровень индексации заложен на 2029 год.

Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ рассмотрело правительство, его опубликовали на сайте Минэкономразвития.

«В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжение реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027-2029 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции. С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 году составит 9,1%, в 2028 году – 7%, в 2029 году – 7%», – говорится в документе

Рост оптовых цен на газ с 1 октября 2026 года пока запланирован на прежнем уровне – 9,6% для всех потребителей.

При этом тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2027 году проиндексируют сильнее оптовой составляющей цены на газ – на 11,1%. Это на 2 п. п. выше.

В документе указано, что такая мера нужна для обеспечения финансового потенциала инфраструктурного строительства газораспределительных организаций в рамках региональных программ газификации и программы социальной газификации.

В 2028-2029 годах индексация тарифов на транспортировку газа не превысит уровень в оптовом сегменте и составит 7%.

Оптовые цены на газ – это цена, по которой поставщики продают газ оптовым потребителям или организациям для дальнейшей продажи конечным потребителям. Этот показатель является основным элементом конечной цены на газ и включает стоимость самого газа, а также услуги по его транспортировке по магистральным газопроводам.

Ранее оптовые цены на газ обычно индексировали в пределах инфляции. Однако в 2023 и 2024 годах правительство утвердило опережающие темпы роста, а в 2025 году эту практику сохранили.

В Минэнерго поясняли, что средства от тарифов на оптовый газ направят на инфраструктурные проекты, повышающие надежность газоснабжения. Также при индексации учитывается, что в 2024 году программу социальной газификации распространили на садоводческие некоммерческие товарищества.

В «Газпроме» в начале 2025 года заявляли, что нынешний уровень регулируемых оптовых цен на газ не позволяет сформировать финансовые ресурсы в объеме, достаточном для необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.