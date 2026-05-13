Дорогу от деревни Каськово до деревни Ольхово отремонтировали после проверки прокуратуры Волосовского района. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения при содержании участка.
Во время проверки на дороге обнаружили колейность, разрушение верхнего слоя асфальтобетона, просадки и выбоины.
В прокуратуре отметили, что такое состояние трассы не соответствует требованиям нормативных документов в области эксплуатации автомобильных дорог. После проверки директору ГКУ «Ленавтодор» внесли представление об устранении нарушений.
На проблемном участке уже провели ремонт. Сейчас дорога находится в пригодном состоянии.
В России осенью повысят цены на газ для населения и бизнеса
Оптовые цены на газ для промышленности и населения в России проиндексируют на 9,6% с 1 октября 2026 года и на 9,1 % с 1 июля 2027 года. В 2028 году рост составит 7%. Такой же уровень индексации заложен на 2029 год.
Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ рассмотрело правительство, его опубликовали на сайте Минэкономразвития.
«В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжение реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027-2029 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции. С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 году составит 9,1%, в 2028 году – 7%, в 2029 году – 7%», – говорится в документе
Рост оптовых цен на газ с 1 октября 2026 года пока запланирован на прежнем уровне – 9,6% для всех потребителей.
При этом тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2027 году проиндексируют сильнее оптовой составляющей цены на газ – на 11,1%. Это на 2 п. п. выше.
В документе указано, что такая мера нужна для обеспечения финансового потенциала инфраструктурного строительства газораспределительных организаций в рамках региональных программ газификации и программы социальной газификации.
В 2028-2029 годах индексация тарифов на транспортировку газа не превысит уровень в оптовом сегменте и составит 7%.
Оптовые цены на газ – это цена, по которой поставщики продают газ оптовым потребителям или организациям для дальнейшей продажи конечным потребителям. Этот показатель является основным элементом конечной цены на газ и включает стоимость самого газа, а также услуги по его транспортировке по магистральным газопроводам.
Ранее оптовые цены на газ обычно индексировали в пределах инфляции. Однако в 2023 и 2024 годах правительство утвердило опережающие темпы роста, а в 2025 году эту практику сохранили.
В Минэнерго поясняли, что средства от тарифов на оптовый газ направят на инфраструктурные проекты, повышающие надежность газоснабжения. Также при индексации учитывается, что в 2024 году программу социальной газификации распространили на садоводческие некоммерческие товарищества.
В «Газпроме» в начале 2025 года заявляли, что нынешний уровень регулируемых оптовых цен на газ не позволяет сформировать финансовые ресурсы в объеме, достаточном для необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.