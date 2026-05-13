weather 19.8°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / Жительница Петербурга украла у матери деньги и украшения на 870 тысяч ради ставок

Новости Происшествия

Жительница Петербурга украла у матери деньги и украшения на 870 тысяч ради ставок

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за кражу 700 тыс. руб. и ювелирных украшений у собственной матери. 

Следствие установило, что женщина тайно похитила деньги и украшения из квартиры на проспекте Энгельса, где жила вместе с матерью и ребенком. Из квартиры пропали 700 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия стоимостью более 179 тыс. руб.

Общий ущерб составил 879 170 руб. Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Женщина рассказала, что в 2024 году увлеклась ставками на спорт, потеряла собственные накопления и накопила крупные долги перед банками, микрофинансовыми организациями и знакомыми.

По словам фигурантки, часть похищенных денег она направила на погашение долгов, а оставшиеся средства снова потратила на ставки.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной более 817 тыс. руб.

Вам будет интересно
В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
05.09.2025
5812

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Все без исключения мясные консервы 10 популярных марок в магазинах Петербурга не соответствуют ГОСТу

Все проверенные образцы мясных консервов из 10 популярных торговых марок не соответствовали требованиям ГОСТа. Экспертизу провела петербургская организация «Общественный контроль». Образцы закупали в сетевых супермаркетах, сообщает «МК в Питере».

Проверку проводили в лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФБУ «Тест-С.-Петербург» и «Петербург-Экспертиза». В 2025 году бракованными также признали 100% проверенных образцов. При этом на всех банках стояла обязательная маркировка «Честный знак».

Вместо кусочков мяса массой не менее 30 г специалисты находили спрессованную обрезь, сухожилия, лимфоузлы, кровеносные сосуды, а иногда и языки. В составе консервов также обнаруживали крахмал и загуститель каррагинан, которые не были указаны на этикетке.

Содержание белка в «говядине» снизилось почти в два раза, а количество жира превышало норму в два раза. Эксперты отмечают, что многие производители перешли на «облегченный» ГОСТ. Он допускает меньше белка и больше жира. Однако даже эти требования часто нарушаются.

Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям, в том числе одному из петербургских заводов, а также крупным торговым сетям.

«Общественный контроль» советует петербуржцам внимательно изучать этикетки, не доверять одной только надписи «ГОСТ» и отказываться от слишком дешевых консервов.

В организации также отметили, что некачественными могут оказаться и другие продукты в магазинах Санкт-Петербурга. В пяти из 10 образцов ультрапастеризованного молока и сливок ранее нашли фальсификат.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1583

Теги

Санкт-Петербург гост

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться