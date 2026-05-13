Жительницу Санкт-Петербурга осудили за кражу 700 тыс. руб. и ювелирных украшений у собственной матери.

Следствие установило, что женщина тайно похитила деньги и украшения из квартиры на проспекте Энгельса, где жила вместе с матерью и ребенком. Из квартиры пропали 700 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия стоимостью более 179 тыс. руб.

Общий ущерб составил 879 170 руб. Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Женщина рассказала, что в 2024 году увлеклась ставками на спорт, потеряла собственные накопления и накопила крупные долги перед банками, микрофинансовыми организациями и знакомыми.

По словам фигурантки, часть похищенных денег она направила на погашение долгов, а оставшиеся средства снова потратила на ставки.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной более 817 тыс. руб.