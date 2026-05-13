Главная / Новости / Дорожные ограничения введут в Ленобласти 14 мая

Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 14 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 132 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт неукреплённой обочины;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом у ЖБО типа «Нью-Джерси».

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка а/б покрытия с увлажнением;

км 36-37  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных баннеров;

км 2-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и технического обслуживания ТП и ШНО;

км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 57-31 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31, 53,42,38,32 тр. развязки, ограничение в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 52-42 тр. развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. мойка обочин;

км 115-133 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Новости Социум

Антрополог Дробышевский назвал 4 условия долголетия

Эксперт рассказал, какие фундаментальные факторы больше всего влияют на продолжительности жизни.

Известный антрополог Станислав Дробышевский назвал четыре фактора, способствующих долголетию.

Эксперт отмечает, что попытки продлить жизнь с помощью чудо-добавок или детокса часто оказываются неэффективными, если не соблюдаются базовые принципы, характерные для долгожителей.

Первым и самым значимым фактором является «генетическая удача». Наличие в роду предков-долгожителей может говорить о том, что ваш организм также имеет необходимый запас прочности для сопротивления возрастным изменениям.

Второе условие — постоянство среды проживания. Антрополог утверждает, что проживание в одном регионе на протяжении всей жизни минимизирует хронический стресс, так как организм максимально адаптирован к привычным климатическим условиям, воде и микробиому.

Третий фактор касается питания. Эксперт советует отдавать предпочтение простой, традиционной для региона проживания еде. Наконец, четвертым условием является непрерывный физический труд. Дробышевский поясняет, что регулярная нагрузка поддерживает тонус всех систем организма. В то же время эксперт признает, что такой образ жизни практически исключает классический отдых, к которому привык современный человек.

Теги

Активное долголетие советы экспертов ученые

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

