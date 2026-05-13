Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 132 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт неукреплённой обочины;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом у ЖБО типа «Нью-Джерси».

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка а/б покрытия с увлажнением;

км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных баннеров;

км 2-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и технического обслуживания ТП и ШНО;

км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 57-31 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31, 53,42,38,32 тр. развязки, ограничение в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 52-42 тр. развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. мойка обочин;

км 115-133 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.