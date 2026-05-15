Количество протоколов за незаконную парковку во дворах Санкт-Петербурга выросло более чем в три раза, сообщает «Петроград».

За январь-апрель 2026 года муниципальные администрации составили 237 протоколов. За тот же период прошлого года их было 69. Муниципальные образования стали чаще выявлять нарушения, связанные с парковкой на газонах, у контейнерных площадок, перед парадными и на эксплуатационной маркировке.

В ГАТИ связывают рост числа протоколов с обучающими семинарами для сотрудников муниципальных образований. Их посетили более 140 человек. Местные администрации могут фиксировать такие нарушения вручную и лично оформлять протоколы на автомобили нарушителей.

Одновременно ГАТИ ведет автоматический контроль с помощью комплексов «Дозор». Все составленные протоколы рассматривает инспекция. Размер штрафов за такие нарушения составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Половина суммы взысканий поступает в бюджеты муниципальных образований. По данным ведомства, в 2026 году местные администрации уже получили около 200 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на благоустройство дворовых территорий.