В Петербурге в три раза выросло число штрафов за парковку во дворах

Новости Социум

В Петербурге в три раза выросло число штрафов за парковку во дворах

Количество протоколов за незаконную парковку во дворах Санкт-Петербурга выросло более чем в три раза, сообщает «Петроград».

За январь-апрель 2026 года муниципальные администрации составили 237 протоколов. За тот же период прошлого года их было 69. Муниципальные образования стали чаще выявлять нарушения, связанные с парковкой на газонах, у контейнерных площадок, перед парадными и на эксплуатационной маркировке.

В ГАТИ связывают рост числа протоколов с обучающими семинарами для сотрудников муниципальных образований. Их посетили более 140 человек. Местные администрации могут фиксировать такие нарушения вручную и лично оформлять протоколы на автомобили нарушителей.

Одновременно ГАТИ ведет автоматический контроль с помощью комплексов «Дозор». Все составленные протоколы рассматривает инспекция. Размер штрафов за такие нарушения составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Половина суммы взысканий поступает в бюджеты муниципальных образований. По данным ведомства, в 2026 году местные администрации уже получили около 200 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на благоустройство дворовых территорий.

Новости Происшествия

Мужчина с почти полкило наркотика задержан в Сестрорецке

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в лесу возле улицы Танкистов в Сестрорецке задержали 25-летнего местного жителя.

Фото: ГУ МВД

Полицейские проводили оперативные мероприятия по полученной информации. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили сверток с веществом.

Экспертиза установила, что внутри находился синтетический наркотик массой более 440 граммов. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

