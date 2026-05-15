По делу о мошенничестве в крупном размере перед судом предстанет 46-летняя жительница Кингисеппа. Женщина скрыла факт смерти отца и похитила более 700 тысяч рублей.

По данным следствия, отец фигурантки умер в 2020 году. Он получал страховую пенсию по старости и социальные доплаты. Женщина не подала документы о смерти родственника и продолжила получать деньги, которые поступали на его банковскую карту.

Это продолжалось с апреля 2020 года по июль 2025 года. Деньги с карты отца женщина использовала сама. Общая сумма похищенного превысила 700 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.