Женщина скрыла смерть отца, чтобы получать его пенсию в Кингисеппе

По делу о мошенничестве в крупном размере перед судом предстанет 46-летняя жительница Кингисеппа. Женщина скрыла факт смерти отца и похитила более 700 тысяч рублей.

По данным следствия, отец фигурантки умер в 2020 году. Он получал страховую пенсию по старости и социальные доплаты. Женщина не подала документы о смерти родственника и продолжила получать деньги, которые поступали на его банковскую карту.

Это продолжалось с апреля 2020 года по июль 2025 года. Деньги с карты отца женщина использовала сама. Общая сумма похищенного превысила 700 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
