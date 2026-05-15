В Санкт-Петербурге у дрифтеров и любителей опасной езды массово изымают машины для проверки VIN-номеров, сообщает «Бриф24».

По данным СМИ, с осени 2025 года полиция регулярно задерживает автомобили, которые заметили в управляемом заносе и других нарушениях, а затем отправляет их на экспертизу подлинности идентификационных номеров. Часто машины изымают после публикации видео в соцсетях, где водители демонстрируют опасные маневры.

При подтверждении подделки VIN-номера владельцу может грозить уголовная ответственность по статье 326 УК РФ. Наказание по ней предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 2 лет, а при сговоре – до 3 лет.

Однако чаще для водителей главным последствием становится не уголовное дело, а изъятие машины на длительную проверку. Экспертизы могут длиться до полугода.