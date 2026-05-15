В Петербурге стали изымать машины для проверки VIN-номеров

В Санкт-Петербурге у дрифтеров и любителей опасной езды массово изымают машины для проверки VIN-номеров, сообщает «Бриф24».

По данным СМИ, с осени 2025 года полиция регулярно задерживает автомобили, которые заметили в управляемом заносе и других нарушениях, а затем отправляет их на экспертизу подлинности идентификационных номеров. Часто машины изымают после публикации видео в соцсетях, где водители демонстрируют опасные маневры.

При подтверждении подделки VIN-номера владельцу может грозить уголовная ответственность по статье 326 УК РФ. Наказание по ней предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 2 лет, а при сговоре – до 3 лет.

Однако чаще для водителей главным последствием становится не уголовное дело, а изъятие машины на длительную проверку. Экспертизы могут длиться до полугода.

Юному футболисту разорвало селезенку во время матча в Петербурге

Юный футболист получил разрыв селезенки после удара соперника во время матча в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Во время матча соперник ударил подростка кулаком в живот. После этого пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Медики диагностировали у спортсмена подкапсульный разрыв селезенки. Такая травма без своевременной помощи могла привести к обильному внутреннему кровотечению.

«Ребенка перевели в отделение анестезиологии и реанимации для динамического наблюдения и подготовки к возможному оперативному лечению», – сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026

