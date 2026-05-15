По подозрению в краже одежды из магазина монгольского кашемира на Невском проспекте в Санкт-Петербурге задержали 32-летнюю женщину.

Посетительница надела на себя несколько вещей общей стоимостью 132 тысячи рублей. Продавцу-консультанту женщина сказала, что позже за покупки заплатит ее муж.

Когда мужчина не появился, посетительница оттолкнула сотрудницу магазина и выбежала на улицу, не оплатив товар.

Работники магазина догнали нарушительницу, однако она продолжила сопротивляться. Очевидцы сообщили о конфликте в полицию. После этого на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Женщину задержали и доставили ее в отдел полиции. Похищенную одежду изъяли.