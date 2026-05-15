Новости Происшествия

Жительница Петербурга пыталась уйти из магазина в неоплаченном монгольском кашемире

По подозрению в краже одежды из магазина монгольского кашемира на Невском проспекте в Санкт-Петербурге задержали 32-летнюю женщину.

Фото: Росгвардия

Посетительница надела на себя несколько вещей общей стоимостью 132 тысячи рублей. Продавцу-консультанту женщина сказала, что позже за покупки заплатит ее муж.

Когда мужчина не появился, посетительница оттолкнула сотрудницу магазина и выбежала на улицу, не оплатив товар.

Работники магазина догнали нарушительницу, однако она продолжила сопротивляться. Очевидцы сообщили о конфликте в полицию. После этого на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Женщину задержали и доставили ее в отдел полиции. Похищенную одежду изъяли.

Юному футболисту разорвало селезенку во время матча в Петербурге

Юный футболист получил разрыв селезенки после удара соперника во время матча в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Во время матча соперник ударил подростка кулаком в живот. После этого пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Медики диагностировали у спортсмена подкапсульный разрыв селезенки. Такая травма без своевременной помощи могла привести к обильному внутреннему кровотечению.

«Ребенка перевели в отделение анестезиологии и реанимации для динамического наблюдения и подготовки к возможному оперативному лечению», – сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
11.05.2026

