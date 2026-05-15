Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по числу бронирований жилья на праздники с 9 по 11 мая. Средняя стоимость ночи в отелях, квартирах и апартаментах в России за год выросла на 7 %, сообщил «Бриф24».

На город и область пришлось 15 % всех заказов, средняя стоимость ночи составила 8 000 рублей. Москва и Подмосковье опустились на 2-е место. Их доля составила 14 %, а средняя цена размещения – 8 690 рублей за ночь.

В Краснодарском крае стоимость, наоборот, снизилась на 7 % – до 7 160 рублей за ночь. На регион пришлось 13,6 % всех бронирований.

На майские праздники большинство арендаторов выбирали квартиры. На них пришлось 84 % бронирований. Загородные дома выбрали 16 % путешественников. Для сравнения, на Новый год доля бронирований домов составляла 10 %.

В Ленинградской области и Карелии загородные дома оказались популярнее квартир. В Ленобласти на них пришлось 71 % бронирований, в Карелии – 56 %.

Высокий спрос на дома также зафиксировали в Подмосковье, где доля составила 40 %, а также в соседних регионах – от 22 % до 30 %. Около 58 % бронирований на майские праздники были спонтанными, то есть оформлялись за три дня до поездки.

Чаще всего в последний момент бронировали квартиры. На такие заказы пришлось около двух третей бронирований.