Академик РАН не смог сдать ЕГЭ

Академик РАН не смог сдать ЕГЭ

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что не смог сдать ЕГЭ. И отметил, что раньше экзамены сдавали «по-человечески».

«Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ «крестики-нолики», – сказал Геннадий Онищенко

По словам академика РАН, он получил листок, однако «там ничего не понял». Ему это отдаленно напомнило сдачу экзамена на права.   

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Мурзаев сообщил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется. По его словам, несмотря на критику действующая система обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и прозрачность отбора в вузы.

Женщину приговорили за пьяное вождение и отобрали иномарку в Тосно

Женщину в Тосно приговорили к обязательным работам за повторное пьяное вождение. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Женщина снова села за руль пьяной. Инспекторы остановили ее на дороге вблизи Тосно. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль Nissan Qashqai конфисковали в доход государства.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026
22:37 06.05.2026

