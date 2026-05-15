Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что не смог сдать ЕГЭ. И отметил, что раньше экзамены сдавали «по-человечески».

«Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ «крестики-нолики», – сказал Геннадий Онищенко

По словам академика РАН, он получил листок, однако «там ничего не понял». Ему это отдаленно напомнило сдачу экзамена на права.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Мурзаев сообщил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется. По его словам, несмотря на критику действующая система обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и прозрачность отбора в вузы.