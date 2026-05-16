Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 138 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областей. Также дроны были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников.