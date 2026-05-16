Над регионами России за ночь сбили 138 украинских БПЛА

Над регионами России за ночь сбили 138 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 138 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областей. Также дроны были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников.

Новости Социум Главное

На семи трассах в Ленобласти 16 мая пройдут дорожные работы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по ремонту и установке знаков.

  • км 41, 44, 74: ограничение скорости в обоих направлениях с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

  • км 156: ограничение скорости с 10:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.

  • км 655-659: ограничение скорости с 10:00 до 20:00, очистка технических проходов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.

А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»:

  • км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

  • км 31-57: ограничение скорости с 08:00 до 17:00, очистка примыканий.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 0-40: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка песка и мусора.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 85-100: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, очистка покрытия.

  • км 75: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.

  • км 0-48: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков.

  • км 0-123: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка предметов, мойка ограждений, замена знаков.

  • км 33-34: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.

  • км 47, 69: ограничение скорости, мойка площадок отдыха.

  • км 76: ограничение скорости, ремонт ограждения.

  • км 56-67: ограничение скорости, очистка покрытия.

  • км 77-147: ограничение скорости, уборка предметов и мусора, спил деревьев.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

