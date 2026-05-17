По данным Минобороны, БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями.

По подсчетам ТАСС, атака на Москву в ночь на 17 мая стала самой крупной с марта 2025 года. С полуночи над городом сбили более 80 беспилотников. На момент подготовки публикации известно о троих погибших и 17 пострадавших. В Сергиевом Посаде повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

В Белгородской области, по данным оперштаба, в результате атаки БПЛА погиб один человек.

В Севастополе обломки повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города возникли перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены окна в многоквартирных домах. В СНТ пострадали крыши и стены трех частных домов.

В Калужской области повреждены крыши и остекление семи частных домов. Пострадавших нет.

В Курской области за сутки пострадали три человека. По данным главы региона Александра Хинштейна, повреждены энергообъект, недействующий ангар и здание магазина.

В городе Азов Ростовской области взрывной волной повредило остекление в здании Технического института. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет.

В Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской и Тверской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Краснодарского края, Псковской и Липецкой областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», Пскова, Краснодара и Ярославля были закрыты для полетов самолетов. Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Ограничения также действуют в Махачкале.