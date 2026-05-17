Главная / Новости / Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями.

По подсчетам ТАСС, атака на Москву в ночь на 17 мая стала самой крупной с марта 2025 года. С полуночи над городом сбили более 80 беспилотников. На момент подготовки публикации известно о троих погибших и 17 пострадавших. В Сергиевом Посаде повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

В Белгородской области, по данным оперштаба, в результате атаки БПЛА погиб один человек.

В Севастополе обломки повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города возникли перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены окна в многоквартирных домах. В СНТ пострадали крыши и стены трех частных домов.

В Калужской области повреждены крыши и остекление семи частных домов. Пострадавших нет.

В Курской области за сутки пострадали три человека. По данным главы региона Александра Хинштейна, повреждены энергообъект, недействующий ангар и здание магазина.

В городе Азов Ростовской области взрывной волной повредило остекление в здании Технического института. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет.

В Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской и Тверской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Краснодарского края, Псковской и Липецкой областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», Пскова, Краснодара и Ярославля были закрыты для полетов самолетов. Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Ограничения также действуют в Махачкале.

Россия минобороны СВО БПЛА
Редкий парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом в июне

Жители России смогут наблюдать мини-парад планет 12 июня. В этот день Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта.

Как сообщают в обсерватории Университета Решетнева, три планеты будут видны невооруженным глазом после заката. Астрономы советуют повторить наблюдения 17 июня. Тогда к ряду планет присоединится тонкий серп Луны.

Кроме того, 12 июня Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между планетой и спутником Земли составит около пяти градусов. Наблюдатели смогут увидеть их одновременно.

парад планет

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

