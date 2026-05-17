weather 9.3°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / Иномарка снесла двух 15-летних школьниц на СИМ в Петербурге

Новости Происшествия

Иномарка снесла двух 15-летних школьниц на СИМ в Петербурге

Две школьницы пострадали при столкновении фургона Ford Transit со средством индивидуальной мобильности на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, 56-летний водитель фургона ехал по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта. В этот момент автомобиль столкнулся со средством индивидуальной мобильности, на котором ехали две девочки 2011 года рождения.

По данным полиции, школьницы двигались по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После ДТП обеих девочек доставили в больницу.

Одну из школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии. У второй диагностировали травмы средней степени тяжести. 

Вам будет интересно
Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
19.03.2026
3264

Теги

Санкт-Петербург ДТП
Новости Происшествия

Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

Пьяный кандидат в мастера спорта по тхэквондо до смерти избил мужчину в Нижне-Ивановском сквере Санкт-Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в начале недели 37-летний подозреваемый решил выпить вместе с другом.

Мужчины купили водку и отправились в сквер. По дороге, у мусорных баков, они познакомились с женщиной и продолжили распивать алкоголь уже втроем. Неподалеку от компании на поляне спал мужчина.

Когда у выпивавших закончились сигареты, друг фигуранта пошел будить спящего, но сигарет у того не оказалось. Позже к мужчине подошла и новая знакомая подозреваемого. После этого она вернулась и пожаловалась, что спящий якобы приставал к ней.

После этого 37-летний мужчина бросился избивать «обидчика». По данным суда, подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо. На следующий день пострадавший умер от травмы головы.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчина раскаялся и против ареста не возражал. В СИЗО он пробудет минимум до 12 июля.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1470

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

09:58 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться