Две школьницы пострадали при столкновении фургона Ford Transit со средством индивидуальной мобильности на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, 56-летний водитель фургона ехал по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта. В этот момент автомобиль столкнулся со средством индивидуальной мобильности, на котором ехали две девочки 2011 года рождения.

По данным полиции, школьницы двигались по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После ДТП обеих девочек доставили в больницу.

Одну из школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии. У второй диагностировали травмы средней степени тяжести.