Пьяный кандидат в мастера спорта по тхэквондо до смерти избил мужчину в Нижне-Ивановском сквере Санкт-Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в начале недели 37-летний подозреваемый решил выпить вместе с другом.

Мужчины купили водку и отправились в сквер. По дороге, у мусорных баков, они познакомились с женщиной и продолжили распивать алкоголь уже втроем. Неподалеку от компании на поляне спал мужчина.

Когда у выпивавших закончились сигареты, друг фигуранта пошел будить спящего, но сигарет у того не оказалось. Позже к мужчине подошла и новая знакомая подозреваемого. После этого она вернулась и пожаловалась, что спящий якобы приставал к ней.

После этого 37-летний мужчина бросился избивать «обидчика». По данным суда, подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо. На следующий день пострадавший умер от травмы головы.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчина раскаялся и против ареста не возражал. В СИЗО он пробудет минимум до 12 июля.