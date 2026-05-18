В понедельник, 18 мая, на 11 дорогах Ленобласти запланированы дорожные работы. Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения планируются на следующих трассах: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-114 «Вологда», А-120 «Санкт-Петербургское южное - полукольцо», А-181 «Скандинавия», А-181 (подъезд к МАПП «Светогорск»), А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», А-180 (подъезд к МТП «Усть-Луга»), Р-23 «Псков».

Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах проведения работ.