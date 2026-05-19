Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 315 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

После атаки БПЛА на Ярославскую область произошел пожар на промышленном объекте.