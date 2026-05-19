Над регионами России за ночь сбили 315 украинских БПЛА

Новости СВО

Над регионами России за ночь сбили 315 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 315 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

После атаки БПЛА на Ярославскую область произошел пожар на промышленном объекте.

СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Киевом серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. По данным ведомства, запускать беспилотники планируется с территории Латвии.

ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. По данным российской разведки, их разместили на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Российская разведка считает, что украинские власти убедили Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара. Расчет на запуски именно с территории стран Прибалтики, по данным разведки, делается для того, чтобы значительно сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак.

Зеленский таким образом нацелен всеми силами демонстрировать Европе якобы сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. 

