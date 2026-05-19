Отечественные банки продолжают развивать систему оплаты за товары и услуги по QR-коду при нахождении россиян за рубежом. Так, в ВТБ сообщили, что теперь и в Китае клиентам доступен подобный инструмент.

В кредитной организации добавили, что сервис действует по всей стране. Ранее данный платежный инструмент был запущен во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане.

Списание средств происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, но сумма одной операции не должна превышать 70 тысяч рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова пояснила, что в Китае оплата по QR-коду давно уже вытеснила наличный расчет: более 90% населения Поднебесной расплачиваются им ежедневно.