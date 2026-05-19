В Ленинградской области средства ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава региона Александр Дрозденко.
«На данный момент силами ПВО сбито 8 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — сообщил губернатор.
Напомним, ранее губернатор Ленобласти сообщил о введении режима беспилотной опасности в воздушном пространстве региона. Предупреждение действует с утра 19 мая.