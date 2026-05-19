Главная / Новости / Дорожные ограничения введут в Ленобласти 20 мая

Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 20 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 667-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,замена светоотражающих элементов разделительной полосе;

км 637-340 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

34-49-34 ограничения скорости движения в оба направления по обочине с 08:00 до 17:00, Химическая обработка нежелательной растительности (борщевик).           

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Сильная жара накроет Ленинградскую область в ближайшие сутки
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в регионе. До 20 мая в Ленинградской области сохранится высокая температура. Местами термоме...
19.05.2026
239

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортная развязка км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 37  ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 37, 42,47,48 ограничение скорости движения в сторону г.Светогорска  с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 15-16+ транспортная развязка км 15 (съезды № 3 и № 4) ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 9-10, км 15-16+транспортная развязка км 15, км 33-34+транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО, с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков  и бордюрного камня механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тех.проходв от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 78-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 33-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и техобслуживания трансформаторной подстанции и шкафа наружного освещения поочередно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 13:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 33-31 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 09:00-17:00, очистка водоотводных лотков;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с09:00 до 12:00, мех. очистка краевой у разделительной полосы;

км 137-133 ограничения скорости движения на СПб правая полоса 08:00 до 17:00, заливка швов на ПЧ;

км 179-99-179 ограничения скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка водоотводных лотков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 43, 54 тр. развязки ограничения скорости движения на Кингисепп правая полоса 08:00 до 17:00, мех очистка краевой с вывозом смета;

км 57-31-57 ограничения скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00 до 17:00, мойка разделительной полосы;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, обработка гербицидом в  полосе отвода от борщевика.

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Областные медики фиксируют рост числа жалоб на укусы пресмыкающихся. В Ленинградской области зафиксировано увеличение количества жалоб на укусы змей....
19.05.2026
330

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Дерматолог объяснила, чем опасно повреждение родинок

Врач развеяла распространенный миф, что повреждение родинки обязательно спровоцирует рак. Однако специалист все равно рекомендует внимательно следить за образованиями.

Родинки в большинстве случаев не несут угрозы здоровью. Однако дерматолог Марья Сергеева настоятельно рекомендуют избегать их травм.

В беседе с порталом «Доктор Питер» эксперт отметила, что существует устойчивый миф, будто любая случайная царапина родинки неизбежно ведет к развитию меланомы. В действительности же однократное повреждение крайне редко провоцирует онкологические заболевания.

Гораздо большую опасность представляет частое раздражение уже измененных невусов. Если родинка подвергается постоянному механическому воздействию, например, при бритье, это создает серьезные риски воспаления и возможных предраковых изменений клеток. В таких случаях дерматологи рекомендуют плановое удаление образования.

Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне
Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Многие считают, что приправы могут храниться годами даже...
18.05.2026
317

